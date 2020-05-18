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Общество / Коммуналка

В больницах и детсадах Псковской области отопительный сезон продолжается

18 мая 2020 года, 13:43

В большинстве учреждений здравоохранения и детских дошкольных учреждений Псковской области отопительный сезон продолжается. Об этом шла речь на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 18 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона уточнил, сколько поступает жалоб от населения по поводу завершившегося отопительного сезона. Присутствовавшие на совещании руководители муниципалитетов отметили, что тех, кто выступает за возобновление отопительного сезона столько же, сколько противников такого решения. При этом они обратили внимание на то, что для повторного подключения отопления нужны дополнительные средства.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подчеркнул, что запуск отопления займет сутки, ещё сутки уйдут на подключение жилого фонда. «Если включим - это дополнительные траты, мы обязаны будем выставить счета», - добавил он.

Заместитель губернатора Василий Осипов отметил, что в ряде котельных уже начались подготовительные работы к следующему сезону, разобраны котлы. В то же время, по его словам, главы районов отслеживают ситуацию, чтобы в случае необходимости подключить к теплу социальные объекты.

Михаил Ведерников заявил, что необходимо посмотреть и там, где есть необходимость, точечно включить отопление. «Коллеги, мы же не первый год проходим отопительный сезон, давайте запрашивать информацию у метеослужбы, и если идёт похолодание, то не отключать отопление», - обратился глава региона к участникам совещания.

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