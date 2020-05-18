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Общество / Образование

В обычный режим работы псковские детсады могут перейти с 1 июня

18 мая 2020 года, 12:39

Детские сады Псковской области, возможно, перейдут к обычному режиму работы с 1 июня. Об этом шла речь на совещании по условиям организации посещения детсадов, которое провёл губернатор Михаил Ведерников 18 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона напомнил, что детские сады перешли в режим дежурных групп, когда президент РФ объявил о всеобщих нерабочих днях, с 12 мая они закончились. «Мы сейчас подошли к точке, когда детсады работают в полноценном объеме, но в форме дежурных групп. Сегодня это очень важно по санитарным нормам», - отметил Михаил Ведерников.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что когда вступили в силу ограничительные мероприятия, «дежурные группы» посещали 300 детей, по данным на 15 мая, в садах были уже 3 тыс. 657 воспитанников. При этом всего в регионе насчитывается 27 тысяч дошкольников.

По словам Александра Седунова, сегодня в области работают 288 дежурных групп. «Мы видим тенденцию, что можно открыть еще детские группы», - сказал он и добавил, что летом в детских садах не бывает много воспитанников, более того, многие дошкольные учреждения в конце июня закрываются на ремонт.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук предложил до 31 мая посмотреть, как будет складываться ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Он заметил, что на сегодняшний день среди заражённых есть 9 дошкольников.

«Давайте договоримся так, у нас до 31 мая есть еще время, мы за неделю соберемся и по обстановке примем решение», - резюмировал Михаил Ведерников.

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