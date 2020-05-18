Меры поддержки для НКО разработают в Псковской области

Региональный блок мер поддержки некоммерческих организаций разработают в Псковской области. Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников, рассказала начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире ПАИ-live 18 мая.

«Мы все ждем сейчас постановления Правительства относительно мер поддержки НКО», - добавила Наталья Плявинская. Она отметила, что тем общественникам, которые не приостановили свою работу в связи коронавирусом, власти Псковской области будут помогать в «ручном режиме».

Наталья Плявинская также рассказала, что в связи с действием ограничительных мер площадка проекта «Команда 2018» полностью перешла на работу в онлайн-режим, в апреле в таком формате было проведено огромное количество мероприятий.