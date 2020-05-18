Наталья Плявинская: Мы одними из первых в стране решили провести форум в онлайн-режиме

«Мы рисковали, когда одними из первых в стране приняли решение провести форум в онлайн-режиме. Пока ничего подобного в стране не было», - заявила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире ПАИ-live 18 мая.

Она отметила, что при организации форума НКО «Содействие» был риск, в том числе, технический.

«Сейчас уже понятно, что всё не зря, уже видно, что формат «зашёл», - подчеркнула Наталья Плявинская. Она заметила, что на различных вебинарах форума участвуют от 25 до 70 человек.

По словам гостьи эфира, благодаря онлайн-формату к участию в форуме удалось привлечь федеральных экспертов, которых при другом формате, возможно, не было на форуме.

«Основная наша тема - поговорить о том, как трансформироваться относительно новых реалий. Это основная причина, почему мы не стали отказываться от проведения форума даже в таких условиях», - пояснила Наталья Плявинская.

Второй темой форума, по её словам, стали имеющиеся в регионе ресурсы, о которых необходимо было рассказать общественникам. «Работают консультационные площадки для общественников - важно знать, что изменилось, что с налогами, отчетами, поэтому эти вопросы тоже «зашиты» в форум. Всех волнуют меры поддержки некоммерческого сектора. И нам очень важно услышать от общественников, что нужно им», - отметила председатель управления общественных проектов.