26 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

За минувшие сутки в Псковской области выявили 26 новых случаев коронавируса. Всего на данный момент диагноз подтверждён у 450 человек, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Наибольшее количество заражённых в Пскове (147 случаев), в Островском районе (59 случаев), в Псковском (40 случаев), в Невельском районе (38 случаев), в Великих Луках (38 случаев), в Новосокольническом (25 случаев) и Гдовском (20 случаев) районах.

Выздоровели на сегодняшний день 143 человека, умерли — 9.

В регионе провели 16 тыс. 272 исследования на коронавирус.