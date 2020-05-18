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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников рассказал об этапах снятия ограничений в Псковской области

18 мая 2020 года, 09:16
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о том, как в регионе будет проходить снятие ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. «Снятие противовирусных ограничений, согласно позиции Роспотребнадзора, будет проходить в три этапа», - написал глава региона на своей странице в  Instagram.

Михаил Ведерников рассказал об этапах снятия ограничений в Псковской области

Фото из  Instagram Михаил Ведерникова.

По его словам, готовность регионов к каждому из них рассчитывается по комплексной формуле, которая включает в себя наличие свободных коек для covid-пациентов, число проводимых тестов в сутки, динамику распространения заболевания, смертность и ряд других показателей. Для выхода на новый этап все они должны держаться на определённом уровне в течение недели.

Михаил Ведерников рассказал об этапах снятия ограничений в Псковской области

Фото из  Instagram Михаил Ведерникова.

Михаил Ведерников подчеркнул, что если ситуация ухудшается, то возвращаются ограничительные меры, действовавшие на предыдущем этапе.

Михаил Ведерников рассказал об этапах снятия ограничений в Псковской области

Фото из  Instagram Михаил Ведерникова.

«Очень рассчитываю, что к концу следующей недели в Псковской области все показатели будут соответствовать уровню снятия первого этапа ограничений. Если ничего экстраординарного не произойдёт, на следующем заседании оперативного штаба обсудим смягчение запретительных мер в регионе», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников рассказал об этапах снятия ограничений в Псковской области

Фото из  Instagram Михаил Ведерникова.
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