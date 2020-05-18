Михаил Ведерников рассказал об этапах снятия ограничений в Псковской области

По его словам, готовность регионов к каждому из них рассчитывается по комплексной формуле, которая включает в себя наличие свободных коек для covid-пациентов, число проводимых тестов в сутки, динамику распространения заболевания, смертность и ряд других показателей. Для выхода на новый этап все они должны держаться на определённом уровне в течение недели.