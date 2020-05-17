Жители Псковской области могут самостоятельно сдать тест на коронавирус

Жители Псковской области могут самостоятельно, в частном порядке сдать анализы на коронавирус, сообщает официальный телеграмм-канал COVID-19.

Тестирование проводит лаборатория Helix. Анализы принимают в Пскове и Великих Луках. При необходимости специалист может выехать на дом к пациенту.

Результаты исследования, которое проводится для оценки состояния организма, чтобы выявить риск развития осложнений на фоне коронавирусной инфекции, можно получить уже через сутки после сдачи крови.

В качестве подготовки к такому анализу рекомендуется исключить из рациона алкоголь в течение 24 часов до исследования, детям в возрасте до 1 года – не принимать пищу в течение 30-40 минут до исследования, детям в возрасте от 1 до 5 лет – не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования.

Взрослым рекомендуется не принимать пищу в течение 12 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду. Также стоит исключить физическое и эмоциональное перенапряжение в течение 30 минут до сдачи анализа. Специалисты советуют не курить в течение 30 минут до исследования.

Также лаборатория проводит анализ на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19). Это актуально для тех, кто полагает, что перенёс коронавирус без симптомов.

Такой анализ будет готов через двое суток. Желающим его сдать также рекомендуется не принимать пищу в течение 2-3 часов и не курить в течение 30 минут до исследования.