С понедельника утром и вечером автобусы будут ходить по расписанию рабочего дня

C 18 мая автобусы в Пскове и Великих Луках утром и вечером будет ходить по графику рабочего дня, пишет Псковское агентство информации. Днём общественный транспорт пока будет ходить с увеличенными интервалами - через каждые 20-40 минут.

Это связано с тем, что значительная часть предприятий и организаций возобновила свою работу.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил, что автобусы возобновят работу в полном объему постепенно, по каждому маршруту решение будут принимаиь точечно.

Пригородные автобусы будут ездить по рабочему графику. Межмуниципальные маршруты запустят по мере необходимости.