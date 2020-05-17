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Общество

С понедельника утром и вечером автобусы будут ходить по расписанию рабочего дня

17 мая 2020 года, 17:19

C 18 мая автобусы в Пскове и Великих Луках утром и вечером будет ходить по графику рабочего дня, пишет Псковское агентство информации. Днём общественный транспорт  пока будет ходить с увеличенными интервалами - через каждые 20-40 минут.

Это связано с тем, что значительная часть предприятий и организаций возобновила свою работу.

Ранее  губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил, что автобусы возобновят работу в полном объему постепенно, по каждому маршруту решение будут принимаиь точечно.

Пригородные автобусы будут ездить по рабочему графику. Межмуниципальные маршруты запустят по мере необходимости.


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