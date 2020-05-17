В Псковской области 424 случая подтвержденного коронавируса

Официальный телеграмм-канал COVID-19 опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, по данным на 17 мая
подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 424. Выздоровело – 140 человек. Умерло – 9. Проведено исследований – 15847.
Статистика по районам
Псков – 132
Бежаницкий район - 2
Великие Луки – 38
Великолукский район – 5
Гдовский район – 20
Дедовичский район – 9
Дновский район - 2
Красногородский район – 3
Куньинский район - 1
Невельский район - 38
Новоржевский район – 4
Новосокольнический район - 25
Опочецкий район – 7
Островский район – 58
Палкинский район - 3
Печорский район – 6
Плюсский район – 2
Порховский район - 9
Псковский район – 37
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 2
Пыталовский район – 2
Себежский район – 2
Струго-Красненский район – 10
Усвятский район - 1