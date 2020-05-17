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Общество / Здоровье

В Псковской области 424 случая подтвержденного коронавируса

17 мая 2020 года, 11:47

Официальный телеграмм-канал COVID-19 опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, по данным на 17 мая 

подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 424. Выздоровело – 140 человек. Умерло – 9. Проведено исследований – 15847.

Статистика по районам

Псков – 132

Бежаницкий район - 2

Великие Луки – 38

Великолукский район – 5

Гдовский район – 20

Дедовичский район – 9

Дновский район - 2

Красногородский район – 3

Куньинский район - 1

Невельский район - 38

Новоржевский район – 4

Новосокольнический район - 25

Опочецкий район – 7

Островский район – 58

Палкинский район - 3

Печорский район – 6

Плюсский район – 2

Порховский район - 9

Псковский район – 37

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2

Струго-Красненский район – 10

Усвятский район - 1


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