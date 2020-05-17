В Пскове устанавливают личность погибшей женщины

В Пскове полиция устанавливает личность неизвестной пожилой женщины, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Ее труп обнаружили 4 мая 2020 года у дома №94 по улице Н.Васильева в областном центре.



Приметы: на вид около 60-65 лет, рост 162-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткие.

Была одета: шляпка серого цвета с полями, красная куртка, свитер ярко-красный, длинная черная юбка, чёрные колготки и черные высокие сапоги на каблуке.

Особые приметы: частично отсутствуют зубы на верхней и нижней челюстях справа.

Всех, кто может сообщить что-либо о личности погибшей женщины, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.