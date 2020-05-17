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Происшествия

Полиция ищет пропавшего великолучанина

17 мая 2020 года, 10:17

Полиция больше года разыскивает пропавшего великолучанина. Федоровов Андрей Викторович, 1976 года рождения, ушел из дома по ул. Радищева 22 марта прошлого года и с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фёдорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.




Полиция ищет пропавшего великолучанина
Фото УМВД
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