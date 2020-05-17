Рабочую группу по строительству исторического парка в Пскове возглавит митрополит Тихон

Рабочую группу по строительству исторического парка «Россия – моя история» в Пскове возглавит митрополит Тихон. В нее войдут представители Министерства культуры, региональных музеев, Псковской епархии и госархива Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Осталось решить ряд технических вопросов – и начнём строительство, – написал Михаил Ведерников. – По текущим расчётам, оно должно быть завершено в декабре этого года».

Ранее глава региона призвал ускорить темпы реализации проекта.