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Культура

Рабочую группу по строительству исторического парка в Пскове возглавит митрополит Тихон

17 мая 2020 года, 09:57

Рабочую группу по строительству исторического парка  «Россия – моя история» в Пскове возглавит митрополит Тихон. В нее войдут представители Министерства культуры, региональных музеев, Псковской епархии и госархива Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников  на своей странице в Instagram.

«Осталось решить ряд технических вопросов – и начнём строительство, – написал Михаил Ведерников. – По текущим расчётам, оно должно быть завершено в декабре этого года».

Ранее глава региона призвал ускорить темпы реализации проекта.


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