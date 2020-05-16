В Псковской области могут возобновить отопительный сезон

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал включить отопление в случае сохранения холодной погоды. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Instagram.

«Очень много обращений на тему отключения горячей воды и возобновления отопления», - отметил губернатор, добавив, что плановые работы по отключению воды будут перенесены на более поздний срок. – Тут вообще никаких разговоров быть не должно, и странно, что это не было сделано автоматически, просто исходя из здравого смысла».

«Заказали метеокалендарь, вопрос прорабатывается, - рассказал глава региона. – В понедельник проанализируем данные, и, если на неделе будет прогнозироваться холодная погода, отопление включат».