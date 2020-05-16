Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / ЖКХ

В Псковской области могут возобновить отопительный сезон

16 мая 2020 года, 17:23

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал включить отопление в случае сохранения холодной погоды. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Instagram.

«Очень много обращений на тему отключения горячей воды и возобновления отопления», - отметил губернатор, добавив, что плановые работы по отключению воды будут перенесены на более поздний срок. – Тут вообще никаких разговоров быть не должно, и странно, что это не было сделано автоматически, просто исходя из здравого смысла».

«Заказали метеокалендарь, вопрос прорабатывается, - рассказал глава региона. – В понедельник проанализируем данные, и, если на неделе будет прогнозироваться холодная погода, отопление включат».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Росгвардия приглашает псковичей на работу
В псковских военкоматах проводят мероприятия по противодействию распространения коронавируса
Губернатор поручил ускорить работы по созданию исторического парка в Пскове
На пятиэтажке в Дедовичах нарисуют «партизанский» мурал
18 мая псковские медики получат на банковские карты деньги за борьбу с коронавирусом
Вера Емельянова: Администрация области контролирует получение выплат псковскими медиками
Видеопоздравления в честь дня рождения Пушкина собирает музей-заповедник «Михайловское»
Новой жертвой коронавируса в Псковской области стал работник буфета Островской больницы
Еще 1 человек умер от коронавируса в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Мал мала меньше (инфографика)

Экономика
14 мая 10:10

Мал мала меньше (инфографика)

С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени
Не «Ура, каникулы!»

Экономика
7 мая 14:27

Не «Ура, каникулы!»

Малый бизнес Псковской области постепенно возвращается к работе
Ипотека: слишком рано или слишком поздно?

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
7 мая 10:29

Ипотека: слишком рано или слишком поздно?

«Псковская правда» выяснила, можно ли сейчас купить квартиру так, чтобы потом не было мучительно больно