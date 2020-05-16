Губернатор поручил ускорить работы по созданию исторического парка в Пскове

Губернатор Михаил Ведерников призвал максимально ускорить темпы работ по разработке проекта исторического парка «Россия — моя история» в Пскове и прохождение согласований в профильных организациях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. «Погодные условия позволяют начать работы уже сейчас. Поэтому очень важно активизировать работу», - отметил губернатор в ходе провели рабочего совещания по вопросу создания исторического парка, которое глава региона провел совместно с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

К настоящему моменту разработка проектно-сметной документации находится в финальной стадии, полностью решить все актуальные вопросы планируется к концу мая. Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов заметил, что площадь нового здания составит порядка 5,2 тысяч квадратных метров. Исторический парк в Пскове будет узнаваемым благодаря целому ряду архитектурных решений. Параллельно ведется работа с поставщиками строительных материалов и субподрядными организациями для оперативного начала строительства при первой возможности.

Участники совещания обсудили создание концепции внутреннего наполнения композиций исторического музея с учетом регионального компонента, а также ряда других требований, в том числе возможности использования музея для образовательных нужд. По итогам обсуждения было решено создать рабочую группу, которая займется данным вопросом. В нее войдут представители регионального Комитета по культуре, Комитета по образованию Псковской области, образовательных учреждений, музеев региона, Псковской митрополии, государственного архива Псковской области, а также федеральных экспертов.

«Необходимо привлечь к работе институт российской истории РАН, федеральные архивы. У нас есть опыт взаимодействия с ними», — отметил митрополит Тихон. Михаил Ведерников поддержал предложение.

Напомним, на реализацию проекта исторического парка «Россия — моя история» в Пскове выделены порядка 250 млн рублей из резервного фонда президента Российской Федерации. Администрация Псковской области реализует проект совместно с Псковской митрополией. Дополнительное финансирование на обустройство внутреннего пространства будет предоставлено компанией «Газпром». Возведение исторического парка является первым этапом в создании гуманитарно-спортивного комплекса, который также будет включать в себя спортивную зону, легкоатлетический манеж и ряд других объектов.