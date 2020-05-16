Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

18 мая псковские медики получат на банковские карты деньги за борьбу с коронавирусом

16 мая 2020 года, 14:35

Медики Псковской области, борющиеся с коронавирусной инфекцией, в полном объеме увидят дополнительные выплаты на своих счетах в понедельник, 18 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Веру Емельянову.

По ее словам, из 61 миллиона рублей, который поступил в Псковскую область из федерального бюджета для доплат медикам, в медицинские организации региона направлено 100% средств. Первые платежи были сделаны еще 12 и 13 мая, заключительный - 15 мая.

Вера Емельянова заверила, что 18 мая работники скорой помощи и регионального коронавирусного в полном объеме увидят деньги «на своих карточках».

Медицинские работники Псковской области, которые непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусом, по решению губернатора Михаила Ведерникова получают двойную зарплату из средств регионального бюджета. Кроме того, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, им положены дополнительные выплаты из федерального бюджета. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Росгвардия приглашает псковичей на работу
В псковских военкоматах проводят мероприятия по противодействию распространения коронавируса
В Псковской области могут возобновить отопительный сезон
Губернатор поручил ускорить работы по созданию исторического парка в Пскове
На пятиэтажке в Дедовичах нарисуют «партизанский» мурал
Вера Емельянова: Администрация области контролирует получение выплат псковскими медиками
Видеопоздравления в честь дня рождения Пушкина собирает музей-заповедник «Михайловское»
Новой жертвой коронавируса в Псковской области стал работник буфета Островской больницы
Еще 1 человек умер от коронавируса в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Все соседи онлайн

Общество
15 мая 17:12

Все соседи онлайн

Представители НКО учатся эффективной работе на удаленке
Ход конём

Общество
14 мая 16:38

Ход конём

«Псковская правда» узнала историю создания первого в новейшей истории города мурала

Большая перемена для псковских школьников

Общество / Образование
13 мая 11:37

Большая перемена для псковских школьников

Как старшекласснику заработать деньги на обучение и попасть в «Артек»