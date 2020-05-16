18 мая псковские медики получат на банковские карты деньги за борьбу с коронавирусом

Медики Псковской области, борющиеся с коронавирусной инфекцией, в полном объеме увидят дополнительные выплаты на своих счетах в понедельник, 18 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Веру Емельянову.

По ее словам, из 61 миллиона рублей, который поступил в Псковскую область из федерального бюджета для доплат медикам, в медицинские организации региона направлено 100% средств. Первые платежи были сделаны еще 12 и 13 мая, заключительный - 15 мая.

Вера Емельянова заверила, что 18 мая работники скорой помощи и регионального коронавирусного в полном объеме увидят деньги «на своих карточках».

Медицинские работники Псковской области, которые непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусом, по решению губернатора Михаила Ведерникова получают двойную зарплату из средств регионального бюджета. Кроме того, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, им положены дополнительные выплаты из федерального бюджета.