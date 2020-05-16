Вера Емельянова: Администрация области контролирует получение выплат псковскими медиками

Администрация Псковской области отслеживает корректность и получение дополнительных выплат медикам, борющимся с коронавирусом. Как сообщает Псковское агентство информации, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заявила, что у региональных властей «есть возможность видеть, какие начисления уже сделаны, каким образом отрегулировать, поправить, если эти начисления были сделаны некорректно».

«Списки мы получаем от медицинских организаций, которые контролируют занятость всех медработников», - рассказала первый заместитель губернатора. «Вопросы зарплат, выплат у нас на особом контроле у администрации области. Комитет по здравоохранению, органы исполнительной власти, которые обеспечивают контрольные мероприятия, мониторят ситуацию, реагируют на все обращения. В индивидуальном порядке отрабатывают с каждым заявителем вопросы, которые возникают», - заверила она.

Медицинские работники Псковской области, которые непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусом, по решению губернатора Михаила Ведерникова получают двойную зарплату из средств регионального бюджета. Кроме того, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, им положены дополнительные выплаты из федерального бюджета.