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Общество / Здоровье

В псковских военкоматах проводят мероприятия по противодействию распространения коронавируса

16 мая 2020 года, 18:35

В военных комиссариатах Псковской области организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Предусмотрена термометрия прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование, регулярная дезинфекция помещений. В военкоматы поставлено более 61 тысяч медицинских масок, более 1,7 тысяч тестов, дезинфицирующая жидкость, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проводится специальная обработка отделов военкоматов и сборного пункта.

Всего военным комиссариатом Псковской области будет призвано на военную службу около 800 граждан, все они будут перед отправкой в войска протестированы на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Для этого 27 призывных комиссий вызовут для уточнения состояния здоровья и возможного предоставления отсрочек около 3,1 тысяч граждан. Ранее сотрудники военкомата в удалённом режиме по телефону провели с призывниками уточнение необходимых данных.

К местам службы солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.

Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что принял решение перенести работу призывных пунктов в Псковской области на вторую половину мая. 

- Мы не будем вызывать на призывной пункт всех призывников, ограничимся только теми, кто должен пойти в армию. Военные должны защищать нашу родину и в условиях коронавирусной угрозы, - заверил он.

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