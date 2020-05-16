Еще 1 человек умер от коронавируса в Псковской области

В Псковской области от коронавируса умер еще 1 человек, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». Всего в регионе таким образом насчитывается 9 жертв инфекции. За последние сутки число подтвержденных случаев заражения выросло на 19, до 405. Число выздоровевших – на 20, до 132.

Статистика по районам выглядит следующим образом:

Псков – 130;

Бежаницкий район – 1;

Великие Луки – 34;

Великолукский район – 4;

Гдовский район – 19;

Дедовичский район – 8;

Дновский район – 2;

Красногородский район – 3;

Куньинский район – 1;

Невельский район – 34;

Новоржевский район – 4;

Новосокольнический район – 25;

Опочецкий район – 6;

Островский район – 58;

Палкинский район – 3;

Печорский район – 6;

Плюсский район – 2;

Порховский район – 8;

Псковский район – 35;

Пустошкинский район – 6;

Пушкиногорский район – 2;

Пыталовский район – 2;

Себежский район – 2;

Струго-Красненский район – 9;

Усвятский район – 1.