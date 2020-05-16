Еще 1 человек умер от коронавируса в Псковской области

В Псковской области от коронавируса умер еще 1 человек, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». Всего в регионе таким образом насчитывается 9 жертв инфекции. За последние сутки число подтвержденных случаев заражения выросло на 19, до 405. Число выздоровевших – на 20, до 132.
Статистика по районам выглядит следующим образом:
Псков – 130;
Бежаницкий район – 1;
Великие Луки – 34;
Великолукский район – 4;
Гдовский район – 19;
Дедовичский район – 8;
Дновский район – 2;
Красногородский район – 3;
Куньинский район – 1;
Невельский район – 34;
Новоржевский район – 4;
Новосокольнический район – 25;
Опочецкий район – 6;
Островский район – 58;
Палкинский район – 3;
Печорский район – 6;
Плюсский район – 2;
Порховский район – 8;
Псковский район – 35;
Пустошкинский район – 6;
Пушкиногорский район – 2;
Пыталовский район – 2;
Себежский район – 2;
Струго-Красненский район – 9;
Усвятский район – 1.