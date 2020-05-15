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Политика

Врачам Псковской межрайонной больницы передали продуктовые наборы

15 мая 2020 года, 22:43

В рамках акции «Спасибо врачам» медики Псковской межрайонной больницы получили 43 набора к чаю. В них входят чай, кофе, шоколад, печенье, сушки и конфеты – все, что поможет врачам провести короткие минуты отдых. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Врачам Псковской межрайонной больницы передали продуктовые наборы

Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Продуктовые наборы медикам передал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, член президиума регионального политсовета партии Алексей Севастьянов.

«Абсолютно потрясающе добрая реакция, врачи были приятно удивлены, несмотря на гиперусталость», - поделился Севастьянов по итогам визита в учреждение здравоохранения. Он подчеркнул, что акция «Спасибо врачам», которую инициировала «Единая Россия», очень своевременна и актуальна. «Мы безгранично благодарны врачам, всем медицинским работникам за их самоотверженный труд, самопожертвование и самоотдачу», - отметил он.

Всего более тысячи продуктовых наборов к чаю в рамках акции «Спасибо врачам» передаст региональное отделение партии «Единая Россия» для медиков Псковской станции скорой медицинской помощи, работающих на постах во всех районах области. Также наборы поступят в Псковскую и Великолукскую межрайонные больницы, в Псковскую городскую поликлинику. Накануне продуктовые наборы были доставлены медикам Псковской городской больницы. Также сегодня продуктовые наборы получили медики детского санатория «Гороховое озеро», на базе которого в ситуации пандемии коронавируса развернут обсерватор.

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