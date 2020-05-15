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Общество / Здоровье

В Псковской области смягчены направленные на борьбу с коронавирусом ограничения

15 мая 2020 года, 22:17

В Псковской области смягчены ограничительные мероприятия, введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

С 14:00 до 17:00 разрешены прогулки родителей с несовершеннолетними детьми. Социальная дистанция до других граждан при этом должна быть не менее 3 метров.

С 21 мая будут возобновлены богослужения на прихрамовых территориях с участием прихожан при обязательном соблюдении социальной дистанции не менее 2 метров. С 25 мая граждане при соблюдении перчаточного, масочного режима и социальной дистанции могут посещать и сами религиозные объекты для индивидуальной молитвы. Верующим разрешено посещать храмы, когда там не проходят богослужения и в помещениях не больше пяти человек, не считая священнослужителей и персонала.

Автошколы смогут возобновить практические занятия по обучению вождению транспортными средствами. При организации образовательного процесса в обязательном порядке должны проводиться дезинфекция и проветривание автомобилей, выполняться термометрия и обработка дезинфицирующими средствами рук обучаемого и инструктора, а также соблюдаться масочный и перчаточный режимы.

Вместе с тем по 31 мая продлены ограничения на передвижения внутри муниципалитетов и между муниципалитетами. По-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты для посещения лесопарки, парки, скверы, набережные, детские площадки, стадионы. Во время индивидуальных занятий физкультурой и тренировок на свежем воздухе, которые входят в перечень исключений, запрещено использовать уличное спортивное оборудование.

Ужесточены требования к соблюдению масочного и перчаточного режима. Граждане обязаны носить перчатки не только в общественном транспорте, но и в магазинах одежды и обуви. В других торговых точках достаточно либо надевать перчатки, либо обрабатывать при входе руки дезинфицирующим средством. При этом сами магазины обязаны обеспечить наличие дезсредств. Кроме того, в торговых залах, организациях сферы услуг запрещено нахождение без защитных масок. Гражданам моложе 60 лет рекомендовано не посещать магазины в период с 9:00 до 11:00.

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