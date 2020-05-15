В Псковской области отменен особый противопожарный режим

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 15 мая, подписал постановление об отмене особого противопожарного режима на территории региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации региональной администрации.

Отмена противопожарного режима связана со снижением пожарной опасности на территории Псковской области. Вместе с этим снимается ряд ограничений, установленных постановлением от 27 марта текущего года.