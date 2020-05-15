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Культура

В Зеленом театре Пскова завершается монтаж сцены

15 мая 2020 года, 21:47

В Зеленом театре Пскова в рамках реконструкции завершается монтаж сцены, которая сможет принять единовременно до 300 исполнителей. Об этом глава администрации Пскова Александр Братчиков доложил в пятницу, 15 мая, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Следующим шагом станет монтаж экранов. На средства экономии планируется закупить кресла в зрительный зал, а также установить два технических помещения за сценой.

На эти цели по решению губернатора было выделено 30 млн рублей из средств федерального гранта за высокие показатели эффективности исполнительной власти региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что необходимо организовать охрану объекта, чтобы дорогостоящее оборудование не было повреждено.

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