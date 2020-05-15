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Общество

Работы по ремонту дорог в Пскове идут с опережением графика

15 мая 2020 года, 21:43

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» определены подрядчики по всем объектам, заключены контракты на общую сумму более 430 млн рублей. Работы на некоторых участках идут с опережением графика. Об этом глава администрации Пскова Александр Братчиков доложил в пятницу, 15 мая, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Работы по ремонту дорог в Пскове идут с опережением графика

Пресс-служба администрации Псковской области
Тем не менее, по словам сити-менеджера, есть объекты с нерешенными актуальными вопросами. «Они перешли к нам с прошлого года, по каждому мы ведем большую работу, ежедневно выезжаем на объекты. Принципиальные вопросы по реконструкции улиц Яна Фабрициуса и Индустриальной закрыты, скорость работ возросла. Опасений по срыву сроков на данном этапе нет», — подчеркнул Александр Братчиков.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове будут благоустроены два общественных пространства: парк на улице Технической и сквер на улице Труда. Также Александр Братчиков подчеркнул, что уже проведена работа по проведению аукционов на ремонт дворовых проездов и улиц за счет средств регионального бюджета. Подрядчики определены, общий объем финансирования составит порядка 270 млн рублей.

Глава региона во время диалога также обратил внимание на сокращение числа жалоб на уборку псковских улиц. Вместе с тем губернатор поручил главе администрации Пскова дополнительно проработать вопрос с приобретением подрядчиками техники, необходимой для уборки уличной сети. «Нужно, чтобы мы и летний период достойно прошли, и подготовились к зиме», — отметил Михаил Ведерников.

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