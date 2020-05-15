Подрядчик отчитался о степени готовности ансамбля цепных мостов в Острове

В 75% оценивается готовность Северного моста ансамбля цепных мостов в Острове, капитальный ремонт которых производит ООО «Строительная компания «Балтийский берег», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Как рассказал представитель подрядной организации, на этом мостовом сооружении уже завершен монтаж ортотропных плит, которые появились вместо старого деревянного настила. В настоящее время проводятся работы по соединению подвесной системы, монтажу путей катания тележки. Рабочие также ведут грунтование и покраску промежуточным слоем несущих цепей, подвесной системы, плит и, тем самым, готовят мост к финишной покраске. Кроме того, осуществляется переборка гранитных блоков устоя.

На Южном мосту — произведен демонтаж деревянного настила, идет пескоструйная обработка пролетного строения, демонтаж подвесов. Параллельно строители ведут демонтаж и монтаж подвесных цепей. Работы на этом мосту выполнены ориентировочно на 25%. Также идет устройство лотков, бортовых камней, земляные работы — планировка и укрепление откосов, облицовка гранитной плиткой лестничных сходов, частичная расшивка швов на гранитных пилонах и мастиковка сколов. По словам подрядчика, работы идут в графике. За первые два весенних месяца удалось сделать больше работ, чем за три зимних.

Контрактом предусмотрен капитальный ремонт Северного и Южного мостов с реставрацией несущих цепей, сооружение автодороги, устройство электроосвещения и молниезащиты, переустройство сетей связи. Протяженность ремонтируемого участка составляет 478 метров, длина каждого моста — 108 метров, ширина — 5,7 м. Срок выполнения работ — 31 декабря 2020 года.

Сумма контракта составила более 308 млн рублей на два года. Финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального района «Островский район», полученных из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Масштабный капитальный ремонт уникального инженерного сооружения проводится в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы».

Цепные мосты через реку Великая в Острове — объект культурного наследия федерального значения «Мост». Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Конструкция мостового перехода состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих в одном створе оба рукава реки. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века, мосты образуют интереснейший, уникальный архитектурный ансамбль.