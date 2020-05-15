Больше 400 миллионов рублей собрали единороссы на борьбу с коронавирусом

Партия «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на оказание помощи медикам, волонтёрам и людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии коронавируса. Об этом в своих социальных сетях написал председатель партии Дмитрий Медведев, сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России»

По словам Дмитрия Медведева, на эти средства, по согласованию с Минздравом РФ, закупаются реанимобили с аппаратами ИВЛ. Их передадут наиболее нуждающимся регионам.

Кроме того, председатель партии отметил, что деньги пойдут на закупку защитных костюмов для медиков в те субъекты страны, где наибольшее количество зараженных коронавирусом.

Также лидер партии заявил и о намерении направить часть средств на покупку защитных масок и перчаток, чтобы на следующей неделе бесплатно раздавать их людям во всех регионах России.

Единая Россия» в Псковской области продолжает оказывать помощь гражданам в период пандемии коронавируса. Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы РФ Александр Козловский перечислил свою ежемесячную заработную плату. Также средства перечислили член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов, руководитель региональной общественной приёмной партии Юрий Сорокин. Партийцы регионального отделения перечисляют взносы, которые помогут землякам, оказавшимся в трудной ситуации.

«Добровольцы волонтерского центра партии работают как в Пскове, так и в районах области. Среди волонтеров депутаты регионального парламента и местных советов, члены местных и первичных отделений, многие из них на собственные средства приобретают продукты людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, средства индивидуальной защиты. В особом внимании сегодня врачи и медицинский персонал, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Я благодарен всем однопартийцам, которые откликнулись на инициативу и вносят свой вклад для оказания помощи тем, кто в ней особенно нуждается в период пандемии. Вместе мы обязательно справимся с трудностями», – сказал Александр Козловский.