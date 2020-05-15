После майских праздников в Великих Луках появился очаг коронавируса среди семей с детьми, сообщает пресс-служба администрации города. Самому младшему из инфицированных исполнилось 5 лет.

«На данный момент количество жителей города, у которых выявлен новый штамм вируса, увеличилось на девять человек. Если 8 мая в Великих Луках было 24 заболевших новой коронавирусной инфекцией, то на сегодняшний день их уже 33. Такая тревожная статистика является следствием безрассудного поведения наших граждан, в том числе в период праздничных дней, cвидетельством безответственного отношения не только к ограничительным требованиям, элементарным санитарным нормам, но и в целом к собственному здоровью», - сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным дежурных групп администрации и городского ОМВД, в выходные горожане и гости города массово гуляли, устраивали вечеринки с друзьями, не соблюдали социальную дистанцию, не пользовались средствами индивидуальной защиты в общественных местах, торговых точках и на транспорте, нарушали запрет на посещение парков и детских площадок.

«Именно следствием нарушений режима разобщенности граждан и введённых санитарных норм стал рост заболевших COVID-19 в нашем городе. Причем, на этот раз от новой коронавирусной инфекции пострадала не отдельная великолукская семья, очаг возник в месте компактного проживания десятков человек, в том числе – семей с детьми. В результате, на cегодняшний день в числе инфицированных COVID-19 великолучан оказались несовершеннолетние, младшему из которых 5 лет», - сообщили представители администрации Великих Лук.

В связи с этим жителей Великих Лук просят ограничить передвижения по городу, поездки в общественном транспорте и посещение мест массового скопления граждан и провести свободное время дома с семьёй