Президентские надбавки медработникам в СЗФО выплачены в полном объеме

Президентские надбавки медицинским работникам в регионах Северо-Западного федерального округа выплачены в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

На выплаты для медиков регионам Северо-Запада были направлены 2,1 млрд рублей. Перечисление этих средств поддержки на банковские счета медработников в полном объеме и своевременно полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан назвал первоочередной задачей.

В пресс-службе отметили, что выплаты установленным категориям работников за апрель проведены в полном объёме.

В Псковской области средства получили 750 медиков.