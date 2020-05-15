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Общество / Здоровье

Временные ограничения для прогулок могут ввести в Псковской области

15 мая 2020 года, 17:00

В Псковской области могут быть введены временные ограничения для прогулок, которые планируется разрешить в ближайшие дни. Об этом с заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 мая передаёт корреспондент «Псковской правды».

Временные ограничения для прогулок могут ввести в Псковской области

Андрей Степанов

В частности, предлагается разрешить людям старше 60 лет гулять одним или с членами семьи в лесопарках с 9:00 до 12:00. При этом нужно будет соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Для родителей с детьми хотят определить для прогулок время с 14:00 до 17:00.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко предложила сместить прогулки для детей на утро. На это губернатор Михаил Ведерников ответил, что при формировании предложений опирались на мнение родителей, но подчеркнул, что решение находиться в стадии обсуждения и мнение медиков будет учтено.

«Я думаю, что время для разных групп можно корректировать, но я хочу поддержать это, потому что наступает теплое время и психологически не возможно такое долгое время находится дома», - отметил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Он также выступил в поддержку организации богослужений с участием прихожан на прихрамовых территориях.

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