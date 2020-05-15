Масочный режим в Псковской области может быть продлён до сентября

«Главная задача донести до населения, что нам всем придется жить в условиях, вязаных с коронавирусом, до сентября абсолютно точно будет масочный режим», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 15 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что по мнению многих экспертов, осенью будет вторая волна коронавируса, которая окажется более жёсткой, поскольку совпадёт с сезонными респираторными заболеваниями. «Вчера мы уже приняли решение по этому поводу, и в ближайшее время будем готовиться к массовой вакцинации, чтобы у нас одни инфекции не накладывались на другие», - подчеркнул он.

В то же время губернатор заметил, что разного рожа вспышек заболевания удастся избежать, если люди будут серьезнее относиться к требованиям: не трогать голыми руками кнопки лифта, двери подъезда, находиться в масках в общественном транспорте, в такси, соблюдать социальную дистанцию и так далее.

«Я считаю, что нам упор нужно сегодня сделать на том, что это новая реальность, с ней придется смириться. Это должно на какое-то время войти в привычку и, наверное, стать частью культуры», - заявил Михаил Ведерников.