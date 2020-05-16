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Общество

Городские автобусы постепенно возобновят работу в полном объеме

16 мая 2020 года, 10:21

В своем видеообращении Михаил Ведерников ответил на вопросы жителей Псковской области. Один из них касался работы городских автобусов в областном центре.

- Маршруты будем запускать постепенно и по каждому делать это точечно, -сказал Михаил Ведерников. Ситуация требует, чтобы на некоторых маршрутах автобусы шли в паре, один за одном, чтобы не было большого скопления пассажиров.

Также Михаил Ведерников ответил на вопрос по поводу работы детских садов.

-Детские сады совершенно точно могут работать в полном объеме со строгим соблюдением всех санитарных требований. Дежурные группы примут столько детей, сколько необходимо, - сказал губернатор.

Также псковичи интересовались, когда откроют загсы для свадеб.

-Чтобы открывать загсы для свадеб, против и я, и Роспотребнадзор — слишком большие риски. Расписаться без приглашения гостей в загсах сегодня тоже можно, как и получить полный пакет услуг. Только делать это нужно по предварительной записи, - ответил губернатор.


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