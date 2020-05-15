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Общество / Здоровье

Тестировать на коронавирус начнут в Великих Луках

15 мая 2020 года, 14:42

В Великих Луках будет организовано тестирование на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды». «В Великих Луках много промышленных предприятий, поэтому лаборатория там нужна», - отметил глава региона.

По его словам, Псковская область вышла на показатель — более 400 исследований на коронавирус в сутки. «Но мы понимаем, что нам этого не хватает, потом что с ростом числа заболевших мы стараемся охватить максимально круг контактных людей», - сказал губернатор.

Он отметил, что в этой связи было принято решение переобучить сотрудника областного онкодиспансера, который займётся проведением исследований. Планируется, что с понедельника в онкодиспансере будут проводить более 100 тестов ежедневно.

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