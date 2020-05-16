Строительство больницы в Новосокольниках закончат до конца года

В своем видеообращении к жителям области губернатор Михаил Ведерников ответил на вопрос о строительстве инфекционной больницы в Новосокольниках.

- Сворачивать не собираемся. Проект будет реализован. В настоящее время идут консультации с правительством РФ. Часть работ мы начинаем за счет средств регионального бюджета. Тему строительства современного инфекционного комплекса в Псковской области мы поднимали еще задолго до коронавируса. Президент в этом вопросе нас поддержал. Ложка дорога к обеду, и мы сделаем все возможное, чтобы ввести объект в Новосокольниках до конца текущего года.

Михаил Ведерников также отметил, что ему поступает много самых разных вопросов, в частности, о незаконных увольнениях, люди спрашивают, почему проверяющие приходят в магазин без масок и будут ли штрафовать продавцов, работающих без средств защиты.

-Друзья, я всегда готов подключиться к решению ваших вопросов и проблем, которые вы поднимаете. Но губернатор в регионе — это уже последняя инстанция. Есть целый ряд структур, организаций, органов власти, - которые должны этими вопросами заниматься, - сказал Михаил Ведерников. - Обращайтесь, пожалуйста, в трудовую инспекцию, на «горячую» линию противодействия коронавирусу, в прокуратуру, в местные органы власти. Если вы нигде не нашли решения, тогда я, конечно, подключусь и сделаю все возможное.