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Общество / Здоровье

Коронавирусом в Псковской области заболели 49 медиков

16 мая 2020 года, 10:50

По просьбам жителей Михаил Ведерников в своем видеообращении озвучил статистику по заболевшим коронавирусом медицинским работникам. Таких на сегодняшний день 49 человек, включая технический персонал. 18 из них уже выздоровели.

- В большинстве случаев речь идет о легкой и даже бессимптомной форме заболевания, - сказал Михаил Ведерников. - Есть один человек, который находится на ИВЛ, этот сотрудник работал в буфете медицинского учреждения. Пока, к сожалению, он остается в тяжелом состоянии. Медики сегодня находятся на передовой, поэтому они в главной группе риска. Поэтому дополнительно ко всем премиям и доплатам, заболевшим выплатят 50 тысяч рублей из регионального бюджета и 60 тысяч из федерального.


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