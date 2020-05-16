Михаил Ведерников: Пик эпидемии еще не пройден

Фактически треть заболевших полностью вылечились от коронавируса. Такие данные привел губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям Псковской области.

- Это неплохие результаты, за что большое спасибо нашим медикам, - сказал Михаил Ведерников. - Параллельно мы также видим замедление роста числа заболевших в сутки. Если ничего не изменится, довольно скоро мы выйдем на плато.

По словам губернатора, эти данные позволяют говорить о возможном аккуратном снятии ограничений.

Михаил Ведерников напомнил, что уже можно работать массажным салонам, кадровым службам, магазинам розничной торговли, которые имеют отдельный вход.

- Мы дали возможность работать целому ряду организаций, но с соблюдением обязательных санитарных требований, - сказал Михаил Ведерников. - Уже сегодня мы обсуждаем возможность гулять на улице. Но важно не допустить большого скопления людей. Пока об открытии детских площадок говорить рано. Со следующего четверга мы планируем разрешить службы на прихрамовых территориях и рассматриваем возможность посещения храмов для индивидуальной молитвы, но при условии, если в храме будут находиться не более пяти человек. Вместе с завершением периода нерабочих дней это может создать иллюзию, что коронавирусная угроза уходит и можно вернуться к нормальной жизни. Но, к сожалению, об этом пока говорить не приходится. Нужно понимать, коронавирус с нами надолго. Когда-нибудь изобретут вакцину и эффективные меры лечения. Но сейчас ковид для всех, независимо от возраста и социального статуса, представляет реальную угрозу.

Михаил Ведерников напомнил об обязательном соблюдении правил личной гигиены и требований, которые выдвигает Роспотребнадзор.

- Всем нам еще долго придется жить в условиях определенных ограничений, - сказал губернатор. - Нам предстоит сформировать новые привычки и новую культуру поведения. Маска в общественном месте и соблюдение дистанции — это будет сигнал ответственного отношения и заботы о близких. Только тогда можно будет открывать магазины и базы отдыха. Пик еще не пройден. В ближайшие дни получим данные, как сказались майские праздники на эпидемиологической ситуации. Просьба строго соблюдать требования, не прихоть, а объективная реальность.

Михаил Ведерников также отметил, что власти готовы возобновить авиасообщение, но будут следить, как развивается эпидемиологическая обстановка.