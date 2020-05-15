В течение трёх лет во всех районах Псковской области появятся автоклубы, сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышев в эфире ПАИ-live 15 мая.

По её словам, автоклубы есть в Пскове, Острове и Великих Луках, поэтому регион отправил заявку на приобретение 23-х таких автомобилей. Общая сумма затрат составит 107 млн рублей.

«Это не просто сцена на колесах, а целый сценический комплекс на базе ПАЗов, в котором можно и артистов перевозить - до 15 человек», - рассказала председатель комитета по культуре.

Она выразила уверенность в том, что эти автобусы не будут стоять в гаражах. «Это живая история, она должна быть эффективной - это и сцена, и возможность передвижения для артистов», - заключила Жанна Малышева.