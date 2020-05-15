Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

В течение трёх лет во всех районах Псковской области появятся автоклубы

15 мая 2020 года, 14:05

В течение трёх лет во всех районах Псковской области появятся автоклубы, сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышев в эфире ПАИ-live 15 мая.

По её словам, автоклубы есть в Пскове, Острове и Великих Луках, поэтому регион отправил заявку на приобретение 23-х таких автомобилей. Общая сумма затрат составит 107 млн рублей.

«Это не просто сцена на колесах, а целый сценический комплекс на базе ПАЗов, в котором можно и артистов перевозить - до 15 человек», - рассказала председатель комитета по культуре.

Она выразила уверенность в том, что эти автобусы не будут стоять в гаражах. «Это живая история, она должна быть эффективной - это и сцена, и возможность передвижения для артистов», - заключила Жанна Малышева.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Тестировать на коронавирус начнут в Великих Луках
47 млн рублей направят на покупку инструментов для музыкальных школ в Псковской области
Депутаты поддержали назначение Ивана Грибова прокурором Псковской области
На 15% должно вырасти число посетителей псковских учреждений культуры к 2024 году
Оперативными источниками информации назвал соцсети псковского губернатора Александр Малькевич
Псковский суд вынес приговор распространявшему порнографию уроженцу Риги
10 псковичей выздоровели от коронавируса за сутки и 18 заболели
В Куньинском районе сменился прокурор
«Горячая линия» по вопросам выплат медикам заработала в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Улица под улицей

Культура
16 апреля 16:35

Улица под улицей

Где проходила одна из главных улиц средневекового Пскова, как ее строили и ремонтировали, и какую находку археологов псковичи приняли за подземный ход
Культурный код

Культура
7 апреля 12:47

Культурный код

Как с пользой провести время в период вынужденной самоизоляции
Искусством по коронавирусу

Культура / Выставка
17 марта 16:51

Искусством по коронавирусу

Настоящими счастливчиками можно назвать тех, кто побывал на вернисаже в выставочном зале Союза художников 13 марта в Пскове