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Культура / Наследие

47 млн рублей направят на покупку инструментов для музыкальных школ в Псковской области

15 мая 2020 года, 13:58

На приобретение инструментов для музыкальных и художественных школ Псковской области будут направлены 47 млн рублей, из них на 16 млн рублей закупки уже произведены. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева в эфире ПАИ-live 15 мая.

Она отметила, что в целом по нацпроекту «Культура» до 2024 года региона получит более 500 млн рублей. «Но это не константа, заявки мы посылаем, поэтому и сумма будет расти», - сказала Жанна Малышева.

Она напомнила, что в прошлом году был завершён ремонт Бежаницкого дома культуры.

«11 млн рублей - для нас это была большая сумма. Мы сделали ка заявку на капремонт и нас поддержали. Теперь впервые за 20 лет в Бежаницах появился дом культьуры», - подчеркнула председатель комитета по культуре. Она добавила, что в также открылся после ремонта дом культуры в деревне в Красино Палкинского района. На работы были выделены 9 млн рублей.

«В этом году мы ремонтируем дом культуры в Родине в Псковском районе. Там идет полная перепланировка, капремонт. Появится хореограф зал, концерт зал», - проинформировала Жанна Малышева. На проведение работ направлены 12,5 млн рублей.  

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