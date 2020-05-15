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Политика / Власть

Депутаты поддержали назначение Ивана Грибова прокурором Псковской области

15 мая 2020 года, 13:02

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали назначение Ивана Грибова прокурором Псковской области. Такое решение было принято на 45-й сессии 15 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты поддержали назначение Ивана Грибова прокурором Псковской области

Пресс-служба Псковского областного Собрания

Кандидата на должность областного прокурора представил в режиме видеоконференцсвязи заместитель Генерального прокурора РФ Алексей Захаров. Он заверил, что профессиональные и личные качества Ивану Грибову позволят эффективно организовать работу прокуратуры Псковской области. «Он зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», - сказал Алексей Захаров.

Сам кандидат на должность прокурора отметил, что перед ним поставлены конкретные задачи – защита интересов населения области. «Граждане хотят жить в безопасных условиях, поэтому прокуратура должна продолжить координационную деятельность в противодействии преступности», - сказал он. Иван Грибов также заявил о готовности к совместной плодотворной работе с правоохранительными органами, исполнительной и законодательной властью, а также заверил, что гражданам будет не сложно попасть к нему на личный приём.

Предложенную кандидатуру поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «На всех прежних должностях он зарекомендовал себя как честный профессионал, и, я уверен, что при работе в нашем регионе, Иван Грибов будет руководствоваться теми же принципами», - подчеркнул глава региона.

Он также поблагодарил за работу предыдущего прокурора области Сергея Белова, отметив его добросовестный и по-настоящему государственный подход к делу.

Спикер регионального парламента Александр Котов также выразил слова благодарности в адрес Сергея Белова: «С прокуратурой у нас выстроена конструктивная работа. Было подписано соглашение о сотрудничестве, которое позволило нам успешно осуществлять законотворческий процесс и контроль за соблюдением законодательства».

«Рассчитываю, что в случае назначения Ивана Грибова прокурором области совместная деятельность областного Собрания депутатов и прокураторы будет проходить в конструктивном ключе, и её главным итогом будет качественное региональное законодательство и общая работа на благо Псковской области», - заявил Александр Котов.

Кандидатуру Ивана Грибова депутаты поддержали единогласно. Теперь документы будут направлены президенту России, который должен назначить прокурора региона.

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