На 15% должно вырасти число посетителей псковских учреждений культуры к 2024 году

В результате реализации мероприятий нацпроекта «Культура» к 2024 году число посетителей учреждений культуры Псковской области должно увеличится на 15%. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева в эфире ПАИ-live 15 мая.

Также, отметила она, в пять раз должно увеличится количество обращений граждан к цифровым источникам учреждений культуры.

«Наш регион с этими показателями успешно справляется», - подчеркнула Жанна Малышева. По её словам, план по приросту посетителей уже перевыполнили на 15%, зафиксированы 600 тысяч обращений к цифровым ресурсам.

Председатель профильного комитета напомнила, что нацпроект «Культура» состоит из трех подпроектов: «Культурная среда» - укрепление материально-технической базы, «Цифровая культура» и «Творческие люди» - профессиональная переподготовка сотрудников.