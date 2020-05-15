Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Оперативными источниками информации назвал соцсети псковского губернатора Александр Малькевич

15 мая 2020 года, 12:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников превратил свои социальные сети в оперативные источники информации, сказал руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live 15 мая, пишет Псковское агентство информации. Он назвал это решение правильным, поскольку такой подход позволяет людям узнавать достоверную информацию.

Оперативными источниками информации назвал соцсети псковского губернатора Александр Малькевич

Псковская правда

«Михаил Ведерников максимально социально открыт», - подчеркнул Александр Малькевич.

Он добавил, что во многих регионах страны власть не знает как работать в новой реальности. Нужно работать на опережение, уметь работать в социальных сетях. Опровергать нужно только ту информацию, которая расходится широкой волной», – подчеркнул Александр Малькевич.

При этом он считает, что страна была не готова к информационному вирусу.

По словам Александра Малькевича, у каждого человека есть близкие люди, которые верят «во всякую муть». В качестве примера он привёл сообщения о том, что всё происходящее сейчас - мировой заговор, рассказы о препаратах от коронавируса и быстром исцелении. «Вся эта информация страшнее любого коронавируса», – уверен собеседник агентства.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Тестировать на коронавирус начнут в Великих Луках
В течение трёх лет во всех районах Псковской области появятся автоклубы
47 млн рублей направят на покупку инструментов для музыкальных школ в Псковской области
Депутаты поддержали назначение Ивана Грибова прокурором Псковской области
На 15% должно вырасти число посетителей псковских учреждений культуры к 2024 году
Псковский суд вынес приговор распространявшему порнографию уроженцу Риги
10 псковичей выздоровели от коронавируса за сутки и 18 заболели
В Куньинском районе сменился прокурор
«Горячая линия» по вопросам выплат медикам заработала в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Политика / Партии
6 мая 13:48

Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании рассказал о деятельности реготделения партии в период пандемии коронавируса
Равноудаленные вирусом

Политика
29 апреля 18:10

Равноудаленные вирусом

Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
Не было бы счастья

Политика
25 марта 19:03

Не было бы счастья

Владимир Путин озвучил меры поддержки россиян в связи с коронавирусом