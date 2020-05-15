Оперативными источниками информации назвал соцсети псковского губернатора Александр Малькевич

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников превратил свои социальные сети в оперативные источники информации, сказал руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live 15 мая, пишет Псковское агентство информации . Он назвал это решение правильным, поскольку такой подход позволяет людям узнавать достоверную информацию.

«Михаил Ведерников максимально социально открыт», - подчеркнул Александр Малькевич.

Он добавил, что во многих регионах страны власть не знает как работать в новой реальности. Нужно работать на опережение, уметь работать в социальных сетях. Опровергать нужно только ту информацию, которая расходится широкой волной», – подчеркнул Александр Малькевич.

При этом он считает, что страна была не готова к информационному вирусу.

По словам Александра Малькевича, у каждого человека есть близкие люди, которые верят «во всякую муть». В качестве примера он привёл сообщения о том, что всё происходящее сейчас - мировой заговор, рассказы о препаратах от коронавируса и быстром исцелении. «Вся эта информация страшнее любого коронавируса», – уверен собеседник агентства.