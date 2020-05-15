Псковский суд вынес приговор распространявшему порнографию уроженцу Риги

Псковский городской суд вынес приговор 32-летнему уроженку Риги (Латвия), которые обвинялся в распространении порнографии. Мужчине назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что с 2017 года по июнь 2018 года мужчина у себя дома при помощи мобильного телефона изготавливал аудиовизуальные изображения порнографического характера с целью распространения среди неограниченного круга лиц. Он размещал их на администрируемой им странице социальной сети «Вконтакте».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и распространение порнографических материалов, совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).