10 псковичей выздоровели от коронавируса за сутки и 18 заболели

В Псковской области за сутки от коронавируса выздоровели 10 человек, заболели 18. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зафиксированы 386 случаев заражения, вылечены 112 человек. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавиурсом в Псковской области.

Заболевших по-прежнему нет в Локнянском районе. Больше всего случаев заражения в Пскове — 121 и Островском районе — 55. Более 20 заболевших в Невельском районе (34 случая), в Великих Луках (33 случая), в Псковском районе (31 случай), в Новосокольническом районе (25 случаев).

В регионе провели 14 тыс. 875 тестирований на коронавирус.