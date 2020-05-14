Псковский художник рассказал о своей коронавирусной картине

Основатель мотоклуба «Позитивная механика», художник Александр Бушуев в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 мая, рассказал, что из-за коронавируса ему пришлось отменить несколько выставок, в России и за рубежом.

-Не только мотоциклистов, но и всех свободных людей очень сильно «гложет это состояние, когда не можешь выехать за пределы страны, - сказал Александр Бушуев.

Гость эфира рассказал и об одной из своих последних работ - «коронавирусной картине».

- Я нарисовал с чувством юмора одну картину, слегка связанную с коронавирусом – натюрморт «Весна-2020». На ней изображены стол, набор продуктов и туалетная бумага. В интернете это вызвало бурю эмоций и обсуждений. Мне, как художнику, это, конечно, льстит. Но в целом я стараюсь не привлекать в своё искусство какие-то негативные темы. COVID - это негативная тема. Также я стараюсь уходить от политических вопросов, распрей, недовольств. Для меня это закрытая тема. Я и рисую в хорошем настроении, и краски у меня всегда «бодрые» и «весёлые», - сказал Александр Бушуев.

