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Общество

Щиглицкий парк благоустроят в рамках приграничного сотрудничества

14 мая 2020 года, 18:38
В Псковском районе благоустраивают исторический Щиглицкий парк, который известен также и как имение Пальчиковых. Парк  приведут в порядок в рамках реализации международного проекта «Парки без границ» по программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на 2014–2020 годы, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сейчас идут работы по планировке и выравниванию территории.

В парке планируют снести ветхие строения, обустроить газоны и  пешеходные дорожки, укрепить береговой склон, установить детскую и воркаут-площадки. Работы планируют завершить за два месяца. На реализацию проекта будет направлено около 400 тысяч рублей. 

В рамках реализации международного проекта «Парки без границ» программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» планируют восстановить инфраструктуру семи парков, в том числе и на территории Псковской области. Помимо Щиглицкого речь идет о Великолукском парке, городском сквере в Порхове и парковой территории в поселке Кунья.

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