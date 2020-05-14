Форум «Содействие» проходит в онлайн формате

В Псковской области открылся седьмой форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие». В этом году из-за коронавируса он проходит в онлайн формате. В мероприятии, благодаря такому формату, смогли принять участие известные эксперты, которые при других обстоятельствах точно бы не приехали в регион.

-Именно сейчас появился особый спрос на пространство для обмена мнениями и предложениями. Мы по-прежнему вместе, готовы работать, быть полезными людям, несмотря на непростые обстоятельства, - сказал губернатор Михаил Ведерников, приветствуя участников форума.

Михаил Ведерников призвал участников форума в итоговой резолюции отразить предложения, какие меры поддержки были бы для НКО наиболее действенными. По словам губернатора, в этом случае помощь будет более действенной и адресной.

