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Общество / Здоровье

Губернатор: В 20 муниципалитетах должны появиться обсерваторы

14 мая 2020 года, 17:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил задачу открыть обсерваторы в 20 муниципальных образованиях региона. Об этом с совещания главы региона с медиками передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Необходимо провести всю подготовительную работу, чтобы в течение суток обсерватор можно было запустить, если такая необходимость будет», - сказал губернатор.

Он добавил, что сейчас в области работают четыре обсерватора, которые рассчитаны на 162 места. На сегодня в них находятся 68 человек. 

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