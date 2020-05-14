Губернатор: В 20 муниципалитетах должны появиться обсерваторы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил задачу открыть обсерваторы в 20 муниципальных образованиях региона. Об этом с совещания главы региона с медиками передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Необходимо провести всю подготовительную работу, чтобы в течение суток обсерватор можно было запустить, если такая необходимость будет», - сказал губернатор.

Он добавил, что сейчас в области работают четыре обсерватора, которые рассчитаны на 162 места. На сегодня в них находятся 68 человек.