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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса выявили в псковском госпитале для ветеранов войн

14 мая 2020 года, 17:45

В Псковском областном госпитале для ветеранов войн выявили очаг коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист региона Ираида Сивачёва на совещании с медиками 14 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Мы приступаем там к работе. Мы надеемся, что с учетом опыта, который имеем, с учётом всех тех рекомендаций, которые изучает наш медперсонал, в дальнейшем распространения коронавируса в госпитали ветеранов войн все-таки не будет», - сказала Ираида Сивачёва.

На совещании отмечалось, что пациент, у которого тест на коронавирус дал положительный результат, был переведён на долечивание в госпиталь из областной больницы 12 мая.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку по новому очагу инфекции. «Я хочу обратить внимание, что если у нас внутрибольничные очаги будут возникать, то служебные проверки будут неизбежны, - заявил глава региона. - Поэтому, коллеги, всё, о чем мы с вами говорили ранее, нужно соблюдать: доведение информации, тренинги, как ведет себя персонал. Если результаты проверки будут говорить о халатном отношении врачей, то мы будем делать соответствующие выводы».

Губернатор подчеркнул, что любой новый очаг лишает регион возможности перейти к постепенному снятию ограничений.

«Нужно сделать выводы из этой истории и принимать дополнительные меры», - заключил Михаил Ведерников.

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