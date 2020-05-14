Псковскую межрайонную больницу перепрофилирут под COVID-центр

Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют под второй COVID-центр. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на совещании с медиками 14 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды». «Мы с коллегами выезжали, вопрос очень серьезный», - отметила она.

Главный врач межрайонной больницы Елена Уткина отметила, что в структуре учреждения уже перепрофилированы 52 койки. С начала пандемии коронавируса лечение прошли 49 пациентов, выздоровели 28, у 21-го человека был подтверждён коронавирус, 26 пациентов были переведены в Псковскую городскую больницу.

Елена Уткина подчеркнула, что в учреждении готовы развернуть дополнительно ещё 80 инфекционных коек, план перепрофилирования уже составлен, идут работы по установке дополнительных перегородок для персонала. Медработники, добавила она, уже прошли обучение, также есть график практических занятий, которые будут идти с пятницы по вторник.

«Отделение на 80 коек будет находиться в отдельном здании, что позволяет нам разграничить поток и дистанцировать людей», - проинформировала Елена Уткина.

Она также обратила внимание на необходимость вернуть аппараты ИВЛ, которые были переданы в горбольницу, и на формирование запаса индивидуальных защитных средств. По этим вопросам губернатор Михаил Ведерников дал соответствующие поручения Марине Гаращенко.