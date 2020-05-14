Почти треть всех пациентов с коронавирусом в Псковской области вылечились

В Псковской области вылечились почти треть всех пациентов с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками региона 14 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды». На сегодняшний день выздоровели 102 человек.

«Эти данные особенно радуют на фоне замедления динамики роста числа заболевших за последние сутки», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что пик заболеваемости в Псковской области ещё не пройден и в ближайшие дни по статистике новых случаев станет понятно, как регион прошёл майские праздники. При этом, подчеркнул глава региона, область приблизилась к пику заболеваемости.

Михаил Ведерников заявил, что сейчас главное не допустить вспышку заболеваемости и озвучил ряд мероприятий, которые необходимо выполнить. В частности, основной задачей он назвал развёртывание дополнительных коек и мест в обсерваторах.