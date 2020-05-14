Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Почти треть всех пациентов с коронавирусом в Псковской области вылечились

14 мая 2020 года, 16:54

В Псковской области вылечились почти треть всех пациентов с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками региона 14 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды». На сегодняшний день выздоровели 102 человек.

«Эти данные особенно радуют на фоне замедления динамики роста числа заболевших за последние сутки», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что пик заболеваемости в Псковской области ещё не пройден и в ближайшие дни по статистике новых случаев станет понятно, как регион прошёл майские праздники. При этом, подчеркнул глава региона, область приблизилась к пику заболеваемости.

Михаил Ведерников заявил, что сейчас главное не допустить вспышку заболеваемости и озвучил ряд мероприятий, которые необходимо выполнить. В частности, основной задачей он назвал развёртывание дополнительных коек и мест в обсерваторах. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Для псковских медиков собрали продуктовые наборы
Псковский художник рассказал о своей коронавирусной картине
Щиглицкий парк благоустроят в рамках приграничного сотрудничества
Форум «Содействие» проходит в онлайн формате
Губернатор: В 20 муниципалитетах должны появиться обсерваторы
Очаг коронавируса выявили в псковском госпитале для ветеранов войн
Псковскую межрайонную больницу перепрофилирут под COVID-центр
Островская больница начинает выходить из карантина после вспышки коронавируса
Марина Гаращенко: От 14 дней занимает лечение коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Ход конём

Общество
14 мая 16:38

Ход конём

«Псковская правда» узнала историю создания первого в новейшей истории города мурала

Большая перемена для псковских школьников

Общество / Образование
13 мая 11:37

Большая перемена для псковских школьников

Как старшекласснику заработать деньги на обучение и попасть в «Артек»
Помощь идёт (инфографика)

Общество / Соцзащита
12 мая 19:23

Помощь идёт (инфографика)

Какие новые меры поддержки получат россияне от государства