Островская больница начинает выходить из карантина после вспышки коронавируса

Островская межрайонная больница, где была зафиксирована вспышка коронавируса, начинает выходить из карантина. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 14 мая.

«В Острове проведена большая работа, там была заражена большая группа медицинских работников, для нас очень печально», - сказала она.

Марина Гаращенко добавила, что в список медучреждений, где произошли вспышки коронавируса, попала и областная больница. «Там стараемся сдерживать, постепенно выявляются больные, медики в том числе», - прокомментировала она.

Председатель комитета по здравоохранению подчеркнула, что сейчас любая больница должна работать по принципу инфекционной, поскольку от заражения коронавирусом никто не застрахован.