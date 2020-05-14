Островская больница начинает выходить из карантина после вспышки коронавируса

«В Острове проведена большая работа, там была заражена большая группа медицинских работников, для нас очень печально», - сказала она.
Марина Гаращенко добавила, что в список медучреждений, где произошли вспышки коронавируса, попала и областная больница. «Там стараемся сдерживать, постепенно выявляются больные, медики в том числе», - прокомментировала она.
Председатель комитета по здравоохранению подчеркнула, что сейчас любая больница должна работать по принципу инфекционной, поскольку от заражения коронавирусом никто не застрахован.