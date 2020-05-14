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Общество / Здоровье

Островская больница начинает выходить из карантина после вспышки коронавируса

14 мая 2020 года, 16:24
Островская межрайонная больница, где была зафиксирована вспышка коронавируса, начинает выходить из карантина. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 14 мая.

«В Острове проведена большая работа, там была заражена большая группа медицинских работников, для нас очень печально», - сказала она.

Марина Гаращенко добавила, что в список медучреждений, где произошли вспышки коронавируса, попала и областная больница. «Там стараемся сдерживать, постепенно выявляются больные, медики в том числе», - прокомментировала она.

Председатель комитета по здравоохранению подчеркнула, что сейчас любая больница должна работать по принципу инфекционной, поскольку от заражения коронавирусом никто не застрахован.

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