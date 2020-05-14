Марина Гаращенко: От 14 дней занимает лечение коронавируса

В среднем лечение пациента с коронавирусом занимает от 14 дней и более, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 14 мая. «Мы следуем методическим рекомендациям, мы должны убедиться, что пациент здоров, делаем тесты и потом выписываем», - пояснила она.

Марина Гаращенко отметила, что обсуждается вопрос лечения на дому, но в данной ситуации следует думать о безопасности окружающих. «Человек должен быть изолирован в квартире, и важно не упустить ту грань, если станет хуже», - подчеркнула она.

В то же время председатель комитета по здравоохранению заявила, коечный фонд позволяет лечить коронавирусных больных в стационаре. «Мы должны понимать и убеждаем людей, что лучше лечение проходить в стационарных условиях», - отметила она.

Марина Гаращенко добавила, что сейчас в больнице с коронавирусной пневмонией находятся 120 человек, состояние восьми из них оценивается как тяжёлое — они подключены к аппаратам ИВЛ.